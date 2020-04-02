Жителям Одеської області заборонено шуміти і вести активну діяльність у лісах

Справа в тому, що з 1 квітня в Україні стартує сезон тиші, передає Politeka.net, з посиланням на сайт Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища.

У квітні-травні у птахів і звірів з'являється потомство і шум може їх налякати і навіть змусити втекти з гнізда або нори. Залишившись без батьківського нагляду, лісова дітвора може загинути.

Наголошується, що в сезон тиші заборонено проводити санітарну вирубку дерев, запускати феєрверки, стріляти і їздити на автомобілі.

За порушення вимог передбачено адміністративне стягнення – штрафи: від 30 (510 грн.) до 50 (850 грн), а для посадових осіб — від 50 (850 грн) до 70 (1190 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розведення багать у лісах і парках заборонено статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачений штраф — від 20 (340 грн) до 80 (1360 грн), для посадових осіб – від 50 (850 грн.) до 100 (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В міністерстві дозволяють просто гуляти в лісі можна, однак зараз, в умовах карантину, це не дуже актуально.

Тривати сезон тиші до 15 червня.

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