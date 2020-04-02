Співробітник відомого футбольного клубу «Чорноморець» загинув при трагічних обставинах під Одесою

Інформація про це з'явилася на сайті клубу, передає Politeka.net.

Пригода, що сталася 31 березня в селі Алтестово Одеської області, забрала життя Олександра Джигалюка, який працював у прес-службі футбольного клубу "Чорноморець".

23-річний Джигалюк вийшов зі своїм товаришем вигуляти з собаку в околиці схилів на Хаджибейському лимані.

В якийсь момент пес погнався за лисицею, яка стрибнула в нору разом з домашнім вихованцем. Олександр довгий час кликав собаку, але вона так і не відгукнулася. Разом з другом вони прийняли рішення копати. Через деякий час вони виявили маленьких лисенят.

Вважаючи, що вони замерзнуть, Джигалюк разом з товаришем прийняли рішення відвезти їх до волонтерів, а після повернутися на пошуки собаки і лисиці.

Коли вони повернулися, то по безглуздій випадковості на них обрушилися раніше встановлені дерев'яні балки і арка.

Молодих людей моментально засипало землею, що стало причиною загибелі.

У рятувальній операції брали участь 3 одиниці пожежної техніки та 15 чоловік особового складу.

За фактом загибелі людей вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

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