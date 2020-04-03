В Одесі поліцейські масово складають протоколи за порушення карантинних заходів

Як повідомила прес-служба обласного ГУНП, на даний момент складено 200 адмінпротоколів, передає Politeka.net.

Зокрема, протоколи були виписані кільком водіям маршруток, які порушивши карантин, перевозили понад 10 пасажирів у салоні.

Також правоохоронці перевіряють дотримання громадянами режиму самоізоляції. У людей запитують про їх самопочуття і проводять роз'яснювальну роботу.

Відомо, що всього по Україні поліцейські склали 3120 адмінпротоколів.

Крім того, було відкрито 33 кримінальні провадження.

Раніше ми писали, колишній губернатор Одеської області, а нині міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заборонить українцям виходити з будинку по дві людини.

«Не можна буде пересуватися навіть по двоє, за винятком тих випадків, коли з вами дитина або якщо ви комусь допомагаєш, - заявив Експерт і додав, що запровадження таких обмежень неминуче.

«Ми не хочемо, щоб в Україні не повторилося те, що відбувається у всьому світі, - підкреслив Степанов.

Крім того, за словами міністра, обмеження торкнуться груп ризику - літніх і хворих людей. Вони будуть максимально ізольовані, а для того, щоб забезпечити їх усім необхідним, місцеве самоврядування та органи влади на місцях в облгоадминистрациях організують доставку ліків і продуктів, і всього того, що цим категоріям українців потрібно для життя.

Також одеситам планують найближчим часом заборонити прогулянки вздовж узбережжя.

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