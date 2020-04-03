Було б дивно, якби всі дотримувалися заборони

В Одесі деякі батьки, які не бажають дотримуватися карантину, зірвали обмежувальні стрічки на дитячих майданчиках і запустили туди своїх малюків

Відповідне відео розмістили очевидці в телеграм-каналі «Подслушано Одеса», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Минулого тижня комунальні служби в Одесі опечатали дитячі майданчики на карантин. Однак, як видно на кадрах, такі заходи допомогли не сильно – батьки зірвали стрічки і вирішили спокійно відпочити зі своїми чадами.

«Діти на майданчиках бігають, батьки стоять у купці без масок», - наголошується в публікації.

Нагадаємо, в Одесі комунальники закрили дитячі майданчики у зв'язку з карантином.

Дітей не пускають на майданчики у дворах будинків і парках, так як влада Одеси вважають їх небезпечними під час епідемії.

«Доступ до них обмежили через потенційну небезпеку перезараження», - повідомили у департаменті ЖКГ.

зокрема, першими закрив майданчики ЖКС "Вузівський", його приклад наслідували інші житлово-комунальні служби. До всього іншого, доступ до майданчиків у парках закрив КП "Міськзелентрест.

Комунальники просять батьків серйозно поставитися до вжитим заходам і не пускати дітей.

Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 3. April 2020

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