Жителі Одеської області влаштували «теплий» прийом своєї односельчанки, син якої приїхав з Європи

Відповідне відео з місця подій виклав у мережу брат хлопця, передає Politeka. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався в селі Ракулово Одеської області.

Як видно на кадрах, жительки села, яких охопив страх і паніка на тлі епідемії небезпечного вірусу влаштували мітинг по приїзді хлопця з Чехії. Вони накинулися на його матір з криками і лайкою і вимагали, щоб її син покинув село.

За словами родича, його брат проїхав 4 кордону, на яких пройшло безліч перевірок і аналізів.

"В документах, які він заповнював, вказував саме ця адреса дислокації на період «самоізоляції, з-за чого він у цей період не має права покинути цю адресу", - пояснює брат приїжджого.

Його доводи жінок не переконали і ті навіть написали заяву в поліцію, яка не знайшла в діях матері і сина нічого протизаконного.

Пользоввателей мережі вкрай обурило побачене. Деякі справедливо зауважили, що самі галасливые жінки виявилися без масок.

«Капець які люди.Це медики і голова,повинні пояснити людям ,Я думаю потрібно проти цих людей викликати телебачення ,він надходить за законом.Як дітям цих людей не соромно за своїх батьків. Вони нічого не чують»,

«Як мало треба, щоб втратити людську подобу і стати тваринами»,

«Бабі подуріли. Вони не знають з чим самі ходять. Дикуни..»,

«Треба ізолювати не хлопця .а цих людей, якщо їх можна назвати людьми»,

«Баби, ваше завдання сидіти вдома і не висовуватися, якщо боїтеся заразитися», - пишуть в коментарях.

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