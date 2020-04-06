Чиновники запевнили, що вистачить на всіх

Стало відомо, якими лікують ліками заражених COVID-19 в одеській інфекційній лікарні

Про це розповіла в ході брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, передає Politeka.

Чиновниця запевнила, що на даний момент лікарня повністю забезпечена необхідними препаратами та витратними матеріалами.

Вона зазначила, що лікування проходить у відповідності з протоколом.

«У нас є в наявності такі лікарські препарати, як «Азитроміцин», «Лефлокс», «Цефалоспарин», дезінфікуючі засоби, системи і шприци. «Таміфлю» закінчується, але нам обіцяють на цьому тижні доставити ще 500 упаковок при надходженні перших постачань у країну», — повідомила Якименко.

Також директор міського відділу охорони здоров'я додала, зараз вирішується питання про використання такого ліки, як «Плаквеніл».

«З вчорашніх переговорів з обласним департаментом охорони здоров'я стало ясно, що надійшла гуманітарна допомога з Моз і 100 упаковок «Плаквеніл» нам передадуть. Також необхідний препарат «Калетра». В інфекційній лікарні є залишки цього ліки. Зараз укладено договір і при вступі в Україну, ми відразу його отримаємо», — розповів чиновник.

Крім того, стало відомо, що в інфекційну лікарню передали 1 500 захисних костюмів для медиків, ще 500 є на складі.

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