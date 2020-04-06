В Одесі розгорівся скандал з туристами, які повернувшись додому, потрапили в жахливі умови обсервації

Одеситів, які прибули з Молдови на початку квітня заселили в корпусі будинку милосердя в селі Лиман Татарбунарського району, однак люди стверджують, що їх обіцяли розмістити в однном з готелів міста.

Скандальними подробицями поділилася помічниця нардепа і журналістка Ірина Гриб. Також вона оприлюднила фотографії з місця, передає Politeka.

Група з 17 осіб опинилася в нестерпних умовах проживання. При цьому люди були впевнені, що їдуть в готель "Жовтнева" на вул. Канатної в центрі Одеси. Саме такий адресу було в приписі на обсервацію. Натомість одесити опинилися в сільській глибинці в Татарбунарському районі.

Одеситів вразили умови проживання в обсервації.

"Серед нас є жінка 75 років після операції. Ще 2 дорослі жінки старше 65 років, одна дитина 10 років. Умови жахливі! Немає води питної! Ковдри тонкі.Жахливий Холод. Повна антисанітарія. Брудний туалет, немає змиву. Топить піч і це не допомагає! Ми всі завтра будемо з температурою! Спати в кімнатах неможливо.У дівчинки нервовий зрив. Міліція не приймає виклик. Ні одна гаряча лінія не відповідає. Нам нема кому допомогти! У деяких кімнатах немає світла. Павуки і бруд. Ми, абсолютно здорові, без симптомів ризикуємо тут стати повністю хворими. У багатьох була можливість перечекати карантин у Молдавії в нормальних умовах, але нас налякали, що ми взагалі не зможемо повернутися і відправили сюди!",– розповіли туристи.

Але найгіршим став той факт, що за документами обсервація повинна була проходити в центрі Одеси.

Як виявилося, що в селі Лиман одеситів поселили в одному з корпусів місцевого Будинку милосердя для літніх людей, які належать саме до головної групи ризику по захворюванню коронавірусом COVID-19.

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