В перші дні квітня в Одеську область прилетіли білі чаплі

Як передає Politeka.net, дивовижних птахів помітили на території природного нацпарку «Тузлівський лимани». Про це повідомив заступник директора заповідника Іван Русев на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він зазначив, що чаплі зимували в далекій Африці і зараз повертаються на батьківщину.

"Тузловскую Амазонію" у Національному природному парку "Тузлівський лимани" відвідали малі білі чаплі. Зимували вони в далекій Африці. Зараз вони подкрепятся на заповідних водоймах нацпарку і полетять далі, – написав Іван Русев і додав, що деякі з птахів залишаться гніздитись у заповіднику.

Раніше ми вже писали, що в Одеській області через аномально теплої погоди почали вити гнізда червонокнижні птахи.

Еколог Іван Русев повідомив, що біля Національного природного заповідника “Тузлівський лимани” було помічено, як пара орланів-білохвостів зміцнює своє гніздо в лісовій смузі.

За словами Русєва, ця рідкісна птиця, як орлан-білохвіст зустрічається в цих місцях переважно восени і взимку. І досить часто його можна спостерігати тут на зимівлі.

Але в цьому році з-за аномального тепла дуже рано почали піклуватися про гніздуванні.

«Розмах крил орланів досягає 240 див. Тривалість життя – 25-30 років. Істотною умовою при виборі ділянки для гніздування є відсутність людини та близькість водоймища, який може забезпечити харчування.

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