Рідні не знаходять собі місця

В Одесі безслідно зник підліток, про якого немає ніяких вістей уже цілий місяць

Як передає Politeka.net, інформацію про зникнення 14-річного хлопчика оприлюднили у прес-службі обласного ГУНП.

У розшук оголошено жителя Одеси Терлецького Максима Дмитровича, 2005 року народження.

Відомо, що він ще 5 березня цього року вийшов з дому і досі не повернувся.

Зростання Максима 150-155 см, він худорлявої статури, волосся темне, очі — карі. Смаглявий хлопчик, виглядає на свій вік. Максим був одягнений у чорну куртку, светр, джинси і кросівки такого ж кольору.

«Всіх, хто що-небудь знає про місцезнаходження Максима, просять телефонувати за телефоном +38 (048) 765-75-27 або на спецлінію «102», - йдеться в повідомленні поліції.

Раніше ми писали, що більше трьох місяців не виходить на зв'язок з рідними житель Одеської області, який поїхав на заробітки та зник.

За даними правоохоронців, житель с. Броска Ізмаїльського району Великсар Іван Іванович, 1973 року народження.

Чоловік ще в грудні 2018 року поїхав на заробітки і останній раз виходив на зв'язок з родичами в грудні 2019 року.

Прикмети розшукуваного: на вигляд чоловіка 40-45 років, зріст 170-175 см, середньої статури, волосся і очі світлі.

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