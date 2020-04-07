В Одесі безслідно зник підліток, про якого немає ніяких вістей уже цілий місяць
Як передає Politeka.net, інформацію про зникнення 14-річного хлопчика оприлюднили у прес-службі обласного ГУНП.
У розшук оголошено жителя Одеси Терлецького Максима Дмитровича, 2005 року народження.
Відомо, що він ще 5 березня цього року вийшов з дому і досі не повернувся.
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Зростання Максима 150-155 см, він худорлявої статури, волосся темне, очі — карі. Смаглявий хлопчик, виглядає на свій вік. Максим був одягнений у чорну куртку, светр, джинси і кросівки такого ж кольору.
«Всіх, хто що-небудь знає про місцезнаходження Максима, просять телефонувати за телефоном +38 (048) 765-75-27 або на спецлінію «102», - йдеться в повідомленні поліції.
Раніше ми писали, що більше трьох місяців не виходить на зв'язок з рідними житель Одеської області, який поїхав на заробітки та зник.
За даними правоохоронців, житель с. Броска Ізмаїльського району Великсар Іван Іванович, 1973 року народження.
Чоловік ще в грудні 2018 року поїхав на заробітки і останній раз виходив на зв'язок з родичами в грудні 2019 року.
Прикмети розшукуваного: на вигляд чоловіка 40-45 років, зріст 170-175 см, середньої статури, волосся і очі світлі.
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