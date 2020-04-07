Деякі одесити не втрачають почуття гумору під час карантину і влаштовують маскарад
Так, рок - та оперний співак з Одеси Денис Хотячук вирішив дотримуватися заборони уряду – не виходити на вулицю без маски або респіратора, - однак зробив це оригінальним способом. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
«Маскарад так маскарад», — заявив він і надів замість маски білий капюшон Ку-клукс-клану ультраправої організації, що діє в США.
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Користувачі в соцмережах вже відреагували на засіб захисту артиста.
«Кожен сходить з розуму по-своєму. Від вимушеного домашнього ув'язнення і страшилок про вірус в кожній телепрограмі точно дах може знести», «Кльово», «Схвалюю», «Чим не саморобна маска?, - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.
Щоб не поширювати інфекцію жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски і не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб. Крім того, одеситам закрили доступ на пляжі, парки і майданчики.
Раніше ми писали, особливо підприємливий одесит придумав незвичайний спосіб заробляння грошей в період карантину.
Чоловік розмісти в мережі оголошення, де пропонує за гроші погуляти з його собакою.
“Порода – англійський бульдог. Хлопчик. Веселий. Може гуляти по сім разів на добу”, – написав одесит.
В оголошенні він вказав, що прогулянка з його собакою коштує 150 гривень на годину.
Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."
Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"
А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри