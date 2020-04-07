В Одесі знову змінилися правила перевезення пасажирів в громадському транспорті

Тепер міський транспорт може заполоняться за кількістю сидячих місць, проте всі пасажири повинні бути в масках або респіраторах та мати при собі спецпропуск, передає Politeka.

Кабінет міністрів переглянув ліміти перевезення пасажирів та розширив перелік підприємств, працівники яких можуть користуватися громадським транспортом в умовах карантину. Про це йдеться в постанові №255, затвердженому Кабміном 2 квітня. Згідно з документом, ліміт за кількістю одноразово перевезених пасажирів дорівнює числу сидячих місць.

Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні були введені нові правила поведінки під час карантину.

Щоб не поширювати інфекцію жителям не дозволяється виходити на вулицю без маски, не можна збиратися компаніями, більше ніж з двох осіб і необхідно при собі носити документи або права. Крім того, одеситам закрили доступ на пляжі, парки, сквери та майданчики.

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Як розповів директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, під час карантину важливо утриматися від паління та розпиття алкогольних напоїв. Він пояснив, що зараз здоровий спосіб життя важливий, як ніколи.

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