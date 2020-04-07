Юна мешканка Ізмаїла вийшла з оселі та зникла

Як передає Politeka.net, інформацію про зникнення дівчини оприлюднили у прес-службі обласного ГУНП.

За даними поліції, Мадіна Кадирова, 2002 року народження пропала ще рано вранці 6 квітня. Дівчина вийшла з дому і дотепер про її місцезнаходження нічого не відомо.

Прикмети зниклої: зріст 165 см, середньої статури, волосся темне, очі карі.

Була одягнена в куртку рожевого кольору, брюки чорного кольору.

В поліції просять усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження дівчини, прохання повідомляти за телефонами: 096-45-87-632 або 098-534-47-02 або по спецлінії «102».

До цього, в Одесі безслідно зник підліток, про якого немає ніяких вістей уже цілий місяць.

За даними поліції, у розшук оголошено жителя Одеси Терлецького Максима Дмитровича, 2005 року народження.

Відомо, що він ще 5 березня цього року вийшов з дому і досі не повернувся.

Зріст Максима 150-155 см, він худорлявої статури, волосся темне, очі — карі. Смаглявий хлопчик, виглядає на свій вік. Максим був одягнений у чорну куртку, светр, джинси і кросівки такого ж кольору.

Також ми писали, що більше трьох місяців не виходить на зв'язок з рідними житель с. Броска Ізмаїльського району Великсар Іван Іванович, 1973 року народження, який поїхав на заробітки та зник.

Нагадаємо, юна красуня таємничо зникла, поліція піднята по тривозі: фото зниклої

Також Politeka писала, що у мережі показали, як проводить час душогуб 14-річної Даші, відео