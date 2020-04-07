В непросту ситуацію потрапила одеситка, яку з маленькими дитиною госпіталізували в лікарню

Про це розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці нардеп Тетяна Плачкова, передає Politeka.net.

За її словами, в суботу, 4 квітня, у дитячу лікарню привезли 9-місячної дитини з ознаками вірусного захворювання. Слідом за сином схожі симптоми у себе виявила його мати: піднялася висока температура Жінка боїться підхопити китайську болячку і тому панікує.

«Знаходиться разом з дитиною в ізольованому боксі. І за її словами - ніякої допомоги, крім нурофена, їй не надають. Але їй досі не зробили ПЛР-діагностику, яка виключає наявність небезпечного вирусаа. Оскільки в цьому закладі лікують тільки дітей. Тест сьогодні зробили тільки дитині, - написала нардепша.

За даними місцевих ЗМІ, в міськвідділі поінформовані про проблему.

Там повідомили, що медики запропонували жінці поїхати в інфекційну лікарню і здати аналізи, але вона відмовилася.

«Ми бачимо вихід із ситуації в тому, щоб відправити її на швидкій в інфекційну лікарню, здавати аналізи, а за дитиною в цей момент повинен доглянути хтось з родичів, - повідомили в міськвідділі.

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