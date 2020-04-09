Кількість інфікованих китайським вірусом в Одеському регіоні стрімко зростає, серед хворих є дитина і троє медпрацівників

Як повідомляє Politeka.net в четвер, 9 квітня, в Одеській області зареєстровано 11 нових випадків захворювання. Позитивні тести виявлено у семи жителів Подільського, двох жителів Одеси і по одному у жителів Окнянского та Кодимського районів. Про це повідомляє голова Одеської ОДА Максим Куций в Facebook.

Він додав, що всього було зафіксовано понад 500 підозр на небезпечний вірус, аналізи ПЛР дали 43 позитивних результати.

«Були 37 підозр у дітей, і 26 – у медичних працівників. До жаль, сьогодні ми можемо констатувати, що дитина захворіла і три медика», — повідомив Куций Максим.

У теж час, в прес-службі Одеської міськради зазначили, що станом на ранок 9 квітня на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 20 пацієнтів з підтвердженим діагнозом, з них 14 одеситів.

Відомо, що троє хворих перебувають у важкому стані, однак ці люди поки що не потребують підключенні до ШВЛ.

«14 пацієнтів – у стані середньої тяжкості, троє — в задовільному стані», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що пацієнтів на штучній вентиляції легень в інфекційній лікарні немає.

Раніше ми писали про непросту ситуацію, в яку потрапила жінка з маленькою дитиною в дитячий лікарні.

4 квітня, у дитячу лікарню привезли 9-місячну дитину з ознаками вірусного захворювання. Слідом за сином схожі симптоми у себе виявила його мати: піднялася висока температура. Жінка боїться підхопити китайську болячку і тому панікує.

Вона знаходиться разом з дитиною в ізольованому боксі. І за її словами - ніякої допомоги, крім нурофена, їй не надають.

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