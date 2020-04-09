В Одеській області карета швидкої допомоги ледве довезла тяжкохвору пацієнтку

Як стало відомо, в опорну лікарню в Подільську з великим трудом доставили жінку з пневмонією з села Захарівка. Її везли 2,5 години, при цьому відстань склала всього 55 км, пишуть одеські ЗМІ .

"Відключився апарат на середині дороги. Їхав 2,5 години 55 км дороги. Це не допомога. На 25 хвилин швидше в Одесу, ніж в Подольск", – розповів головлікар Захарьївської ЦРЛ під час наради в Одеській ОДА.

Губернатор Одеської області Максим Куций, у свою чергу, зауважив, що проблема дійсно є, в тому числі, з якістю доріг. Тому ряд районів переключать на госпіталізацію в Одесу.

Тим часом, обласні медики у відключенні апарата звинувачують місцевих медиків, які неправильно розрахували кисень. Пацієнтка зараз отримує допомогу в медустанові.

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У четвер, 9 квітня, в Одеській області зареєстровано 11 нових випадків захворювання. Позитивні тести виявлено у семи жителів Подільського, двох жителів Одеси і по одному у жителів Окнянского та Кодимського районів.

За даними губернатора Максима Куцого, всього було зафіксовано понад 500 підозр на небезпечний вірус, аналізи ПЛР дали 43 позитивних результату.

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