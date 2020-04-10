Незважаючи на епідемію 10 квітня в день звільнення Одеси влада міста вирішила не скасовувати урочистості, але закликала мешканців одягнути маски і суворо дотримуватися карантину

З відповідним зверненням виступив мер Одеси Геннадій Труханов, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"У цьому році ми святкуємо день визволення Одеси від нацистських окупантів в умовах карантину, а значить з рядом обмежень. На вулиці – це використання засобів захисту, дистанція між людьми, мінімум контактів", – сказав Труханов.

За даними місцевих ЗМІ, урочисті заходи в честь свята скасовувати не будуть.

Зокрема, незважаючи на епідемію і заборона на відвідування парків, має відбутися покладання квітів до пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка.

Працівники комунальних служб вже приступили до збирання на Алеї слави.

Раніше ми писали, одеситам, які знаходяться на обсервації, заборонено вживати алкоголь. Відповідну постанову прийняв Кабмін 8 квітня 2020 року.

В документі зазначається, що під час двотижневого карантину повернулися з-за кордону українцям можна буде передавати особисті речі та продукти – але крім алкогольних напоїв.

Місцеві влади повинні забезпечувати медичне обслуговування у місцях обсервації, вони ж відповідають за харчування людей. Однак за їжу потрібно оплачувати з власних кишень.

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