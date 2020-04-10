Стало відомо, скільки нових випадків захворювання COVID-19 виявили в Одеській області

Інформацію оприлюднили у прес-службі облдержадміністрації, передає Politeka.net

За добу кількість інфікованих збільшилася на 7 чоловік і склало 50.

Це менше, ніж було станом на вчорашній ранок (13) і значно менше, ніж у вівторок (49).

Зверніемо увагу, що раніше губернатор Одеської ОДА Максим Куций інформував про 51 хворого.

В Україні на даний час лабораторно підтверджено 2203 випадку COVID-19. За добу в країні зареєстровано 311 нових випадків.

Раніше ми писали про непросту ситуацію, в яку потрапила жінка з маленькою дитиною в дитячій лікарні.

4 квітня, у дитячу лікарню привезли 9-місячну дитину з ознаками вірусного захворювання. Слідом за сином схожі симптоми у себе виявила його мати: піднялася висока температура. Жінка боїться підхопити китайську болячку і тому панікує.

Вона знаходиться разом з дитиною в ізольованому боксі. І за її словами - ніякої допомоги, крім нурофена, їй не надають.

Також ми писали, в Одеській області карета швидкої допомоги ледве довезла тяжкохвору жінку.

В опорну лікарню в Подольську з великим трудом доставили жінку з пневмонією з села Захарівка. Її везли 2,5 години, при цьому відстань склала всього 55 км.

"Відключився апарат на середині дороги. Їхав 2,5 години 55 км дороги. Це не допомога. На 25 хвилин швидше в Одесу, ніж в Подольск", – розповів головлікар Захарьевской ЦРЛ під час наради в Одеській ОДА.

Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."

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