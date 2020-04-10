Посилення правил карантину і заборона гуляти в парках і скверах, крім вигулу домашніх тварин, штовхнула одеситів на вельми оригінальне рішення
Так, на вулицях міста почали з'являтися незвичайні звірі, яких вигулюють на повідку.
Курйозні кадри, зняті очевидцями, заполонили мережу, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео доскролльте сторінку до кінця)
На одному відео видно, як мешканка вигулювала собаку на вулиці Канатній. У теж час, на цій же вулиці дівчинка Маша вигулювала «ведмідя». А на наступний день дівчинка Аліса прогулялася на повідку з «Чеширським котом».
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Раніше ми писали, жителям Одеси пояснили, чому не можна гуляти в парках під час карантину.
Як виявилося, влада нашої країни заборонили прогулянки в парках, скверах на тренажерних майданчиках оскільки люди не дотримуються рекомендованої Міністерством охорони здоров'я дистанції в 1,5-2 метра.
Роз'яснення надійшла від головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
"Парки заборонені, тому що це місця масового скупчення людей, ми відслідковували, що там відбувається найбільша кількість контактів. З дитиною можна гуляти, але не в парку", - розповів він.
Ляшко переконаний, що якби товариство дотримувалось рекомендацій і не вступало в близькі контакти, прогулянки по парках могли б і дозволити.
"Ми ще не можемо дорости до того рівня свідомості, коли пропонують утриматися від контактів і ми будемо утримуватися", - зазначив Ляшко.
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Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"
А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри