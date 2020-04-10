Сумна доля спіткала тяжкохвору пацієнтку, яку медики ледве довезли на швидкій в опорну лікарню на Одещині

Про це пишуть місцеві ЗМІ , з посиланням на повідомлення лікаря з облздраву.

Як з'ясувалося, мешканка з села Захарівка, яку 2,5 години везли 50 км в опорну лікарні померла в Подольську. Виною такої тривалої поїздки виявилися погані дороги.

За словами медиків, у жінки діагностували важку пневмонію, проте тест на китайський вірус у неї виявився негативним.

Раніше ми писали, кількість інфікованих китайським вірусом в Одеському регіоні стрімко зростає, серед хворих є дитина і троє медпрацівників.

За станом на 10 ранку 10 квітня кількість інфікованих збільшилася на 7 чоловік і склало 50.

Це менше, ніж було станом на вчорашній ранок (13) і значно менше, ніж у вівторок (49).

В Україні на даний час лабораторно підтверджено 2203 випадки захворюваності. За добу в країні зареєстровано 311 нових випадків.

У теж час у губернатора Одеської області Максима Куцого пропонують ввести комендантську в Одесі, Подільську, Подільському районах та Біляївському районі за рспространения вірусу.

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