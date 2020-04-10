В Одесі жінка з підтвердженим тестом на китайський вірус самовільно залишила обсервацію

Про дивній ситуації повідомив губернатор Одеської області Максим Куций під час брифінгу, передає Politeka.net

Він розповів, що українка після повернення з-за кордону перебувала на обсервації в одеському санаторії імені Пирогова на Куяльнику.

На їх проживання там з бюджету області виділено 4,2 мільйона гривень.

На наступний день у трьох осіб погіршився стан і їх направили в інфекційну лікарню. Двоє з них зараз перебувають у медзакладі, а одна втекла, поїхавши до Києва, за інформацією в мережі, на таксі.

На неї склали адмінпротокол.

За інформацією місцевих ЗМІ, жінці зробили експрес-тест (не ПЛР), але не залишили в лікувальному закладі, а, взявши розписку про самоізоляції, відвезли до Двох стовпів, де… відпустили, запропонувавши добиратися до санаторію самостійно. Одна з жінок плюнула на все, взяла таксі і поїхала додому, в Київ.

Раніше ми писали, що сумна доля спіткала тяжкохвору пацієнтку, яку медики ледве довезли на швидкій в опорну лікарню в Подольську.

Як з'ясувалося, мешканка з села Захарівка, яку 2,5 години везли 50 км в опорну лікарні померла. Виною такої тривалої поїздки виявилися погані дороги.

За словами медиків, у жінки діагностували важку пневмонію, проте тест на китайський вірус у неї виявився негативним.

Нагадаємо, Труханіо під час карантину влаштував рейд по ринках Одеси, фото: "Гадючник навколо"

Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"

А ще Politeka повідомляла, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."