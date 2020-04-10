В Одесі і області перевірили якість питної води

Про це повідомляє прес-служба Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, передає Politeka.net

За їх даними, місті було відібрано 10 проб на мікробіологічні показники та 10 проб на санітарно-хімічні показники. Всі вони відповідають санітарним нормам.

Разом з тим, в Одеській області було відібрано 45 проб води на мікробіологічні показники. З них 2 проби не відповідають нормативам - в селі Троїцьке (Любашівський район) та селищі Сарата.



Крім того, з відібраних 23 проб на санітарно-хімічні показники, не відповідають гігієнічним вимогам дві: в місті Арциз та селищі Сарата.

Раніше ми писали, спалах китайського вірусу в Подольську Одеської області спровокували заробітчани, які повернулись з Європи.

За словами начальника обласного управління охорони, в Подольську одночасно захворіло 9 осіб, з них чотири медпрацівника – це три лікаря і медсестра.

Всі три медика, стверджує чиновниця, були на самоізоляції: один лікар працював у Центрі медико-санітарної допомоги, ще по одному – у міській і районній лікарнях. При цьому вона переконана, що вони заразилися від пацієнтів.

Захарьева пов'язує те, що відбувається з поверненням в місто заробітчан, їх 90 осіб повернулися з Євросоюзу і заразили медиків.

У Подільському районі встановлять п'ять карантинних постів, щоб спалах не поширилася на сусідні райони. Туди направлена комісія з Одеси.

Нагадаємо, заражених все більше на Одещині, серед них діти і медики: що відомо про хворих

Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"

А ще Politeka повідомляла, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."