В Одесі і області перевірили якість питної води

Про це повідомляє прес-служба Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, передає  Politeka.net

За їх даними, місті було відібрано 10 проб на мікробіологічні показники та 10 проб на санітарно-хімічні показники. Всі вони відповідають  санітарним нормам.

Разом з тим, в Одеській області було відібрано 45 проб води на мікробіологічні показники. З них 2 проби  не відповідають нормативам -  в селі Троїцьке (Любашівський район) та селищі Сарата.

Крім того, з відібраних 23  проб на санітарно-хімічні показники, не відповідають гігієнічним вимогам дві: в місті Арциз та селищі Сарата.

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Раніше ми писали, спалах китайського вірусу в Подольську Одеської області спровокували заробітчани, які повернулись з Європи.

За словами начальника обласного управління охорони, в Подольську одночасно захворіло 9 осіб, з них чотири медпрацівника – це три лікаря і медсестра.

Всі три медика, стверджує чиновниця, були на самоізоляції: один лікар працював у Центрі медико-санітарної допомоги, ще по одному – у міській і районній лікарнях. При цьому вона переконана, що вони заразилися від пацієнтів.

Захарьева  пов'язує те, що відбувається з поверненням в місто заробітчан, їх 90 осіб  повернулися з  Євросоюзу і заразили медиків.

У Подільському районі встановлять п'ять карантинних постів, щоб спалах не поширилася на сусідні райони. Туди направлена комісія з Одеси.

Нагадаємо,  заражених все більше на Одещині, серед них діти і медики: що відомо про хворих

Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"

А ще Politeka повідомляла,   на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."