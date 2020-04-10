В Одесі і області перевірили якість питної води
Про це повідомляє прес-служба Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, передає Politeka.net
За їх даними, місті було відібрано 10 проб на мікробіологічні показники та 10 проб на санітарно-хімічні показники. Всі вони відповідають санітарним нормам.
Разом з тим, в Одеській області було відібрано 45 проб води на мікробіологічні показники. З них 2 проби не відповідають нормативам - в селі Троїцьке (Любашівський район) та селищі Сарата.
Крім того, з відібраних 23 проб на санітарно-хімічні показники, не відповідають гігієнічним вимогам дві: в місті Арциз та селищі Сарата.
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Раніше ми писали, спалах китайського вірусу в Подольську Одеської області спровокували заробітчани, які повернулись з Європи.
За словами начальника обласного управління охорони, в Подольську одночасно захворіло 9 осіб, з них чотири медпрацівника – це три лікаря і медсестра.
Всі три медика, стверджує чиновниця, були на самоізоляції: один лікар працював у Центрі медико-санітарної допомоги, ще по одному – у міській і районній лікарнях. При цьому вона переконана, що вони заразилися від пацієнтів.
Захарьева пов'язує те, що відбувається з поверненням в місто заробітчан, їх 90 осіб повернулися з Євросоюзу і заразили медиків.
У Подільському районі встановлять п'ять карантинних постів, щоб спалах не поширилася на сусідні райони. Туди направлена комісія з Одеси.
Нагадаємо, заражених все більше на Одещині, серед них діти і медики: що відомо про хворих
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