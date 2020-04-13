В Одеській області з'явилася перша жертва китайського вірусу

Нею стала 60летняя мешканка Подільського. Про це розповів голова одеської ОДА Куций Максим на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net.

«Пішла з життя жінка 1959 року народження в Подольську. Висловлюю свої глибокі співчуття близьким і рідним. Вірус настає. При погіршення самопочуття відразу звертайтеся до лікаря», — повідомив Куций.

За інформацією місцевих ЗМІ, жінка, яка померла, до цього жила сама.

Вона поступила в лікарню в четвер в несвідомому стані. Її виявили сусіди. Медики при обстеженні діагностували пневмонію і взяли аналіз. Захворілу забрали в лікарню, де вона померла на наступний день. Пізніше прийшов аналіз з лабораторії з позитивним результатом.

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Таку заяву зробила начальник облздрва Наталія Одарий-Захарьева.

За її словами, в Подольську одночасно захворіло 9 осіб, з них чотири медпрацівника – це три лікаря і медсестра.

Всі три доктори, стверджує чиновниця, були на самоізоляції: один лікар працював у Центрі медико-санітарної допомоги, ще по одному – у міській і районній лікарнях. При цьому вона переконана, що вони заразилися від пацієнтів.

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