Одесити наплювали на карантин і вирушили до церкви

Багато одеситів не послухали і пішли відзначати вербну неділю до церкви, проігнорувавши при цьому загальнонаціональний карантин

Відповідними кадрами рясніє інтернет, передає Politeka.net.

У неділю, 12 квітня церкви в Одесі проводили служби. На кадрах видно, як юрби людей вишикувалися перед храмами, щоб присвятити букети.

При цьому деякі священики пускали прихожан у храм, правда тільки в тому випадку, якщо вони були в масках.

Організація “Всеукраїнська люстрація” повідомила про недотримання карантинного режиму в Іверському монастирі РПЦ і церкви на вулиці Інглезі в приміщенні Фінінституту.

Самими відвертими порушеннями були відсутність захисних засобів і масові причастя, в тому числі за участю дітей.

Звернемо увагу, що службу влаштували представники церкви Московського патріархату в Україні.

Користувачі в коментарях обурюються, як від дій священиків так і парафіян. Вони закликають владу до ще більш жорстким заходам.

«Попи, що ви творите?», «Можливо майбутні трупи стоять!», "Цим попам плювати на народ, лише б гроші носили»,

«На проводи їм усім відгукнеться. Як раз для них буде поминальний день через два тижні»,

«Тупі фанатики! Інших не шкода, але своїх дітей пошкодували б!»,

«Ці фото доводять бездіяльність влади!», «Вже давно треба зрозуміти, що на розсудливість людей покладатися не можна. Де радикальні дії? Де штрафи, поліція? Походу палицями гнати додому пора!», «Ну, так ви ж їм самі дозволили проводити обряд. Ви ще в наступне неділю поскаржтеся, що все на Великдень повилазили!!!!», - пишуть в мережі.

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