В одному з селищ на Одещині молодики без масок побили поліцейського і відправили його в лікарню

Як повідомляє прес-служба ГУНП, інцидент стався біля магазину в Біляївському районі Одеської області, передає Politeka.net

За версією правоохоронців, інспектор зробив зауваження групі молодих людей, які перебували біля магазину без медичних масок. В цей момент під'їхав авто вийшов 23-річний хлопець і побив копа.

«Постраждалого доставили в лікарню з черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Нападника хлопця затримали, причину свого вчинку він пояснювати не став, як і відмовився від проходження тесту на алкоголь», - наголошується в повідомленні.

За фактом розпочато кримінальне провадження. Дії хулігана кваліфікували за частини 2 ст. 345 КК України «погроза або насильство в щодо працівника правоохоронного органу».

Нагадаємо, що станом на 9:00, 13 квітня лабораторний центр МОЗ підтвердив 2 нових випадки небезпечного вірусу на Одещині.

Хвороба виявлена у 75-річного одесита і 39-річного жителя Біляївки.

Таким чином, за офіційними даними 69 осіб в Одеської області заразилися коронавірусом.

Також стало відомо про першу жертву небезпечного вірусу. Нею стала 60-річна мешканка Подільського. Жінка жила сама. Вона поступила в лікарню в четвер в несвідомому стані. Її виявили сусіди. Медики при обстеженні діагностували пневмонію і взяли аналіз. Захворілу забрали в лікарню, де вона померла на наступний день. Пізніше прийшов аналіз з лабораторії з позитивним результатом.

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