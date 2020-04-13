Священики расссказали, як планують проводити великодні заходи, не порушуючи вимог карантину.
Загальнонаціональний карантин вніс корективи у святкування Великодня, який цього року припадає на 19 квітня. У цьому році його відзначатимуть інакше, передає Politeka.net.
Представники Одеської єпархії повідомили, як будуть організовані свята.
зокрема, в кожному районі міста священнослужителі будуть чергувати з 6 ранку до 12 дня за межами храмом, щоб таким чином кожен охочий зміг освятити приношення в велике свято. Для цього, до речі, також будуть визначені зручні місця.
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Крім того, відео нічної служби парафіяни зможуть подивитися в режимі онлайн, а біля деяких храмів будуть встановлені екрани, де також буде транслюватися служба в реальному часі. Священики рекомендують городянам, особливо тим, хто знаходиться в групі ризику, утриматися від походу до церкви.
Розміщення місць для освячення дарів
Київський район
пер. Монастирський, 4;
Ак. Корольова, 43;
Таїровське кладовище;
вул. Дача Ковалевського, 150;
проспект Свободи, 91/1;
проспект Небесної сотні, 10/10;
проспект Ак. Глушка, 26;
ТЦ «Скриня» (Поклінний хрест);
проспект Небесної сотні («Сільпо»);
проспект Небесної сотні («Таврія У»);
«Шкільний аеродром»;
Ак. Корольова, 28;
Ак. Корольова, 12 (школа № 63);
Ак. Вільямса, 68/1;
ТЦ «Вузівський»;
Люстдорфська дорога, 152;
проспект Небесної сотні, 111;
Ак. Вільямса, 79 (школа № 86);
Ак. Вільямса, 45 («Таврія У»);
Райдужний масив, 15/2;
Райдужний масив, 22/2;
Люстдорфська дорога, 90;
Люстдорфська дорога, 55;
Івана Франка, 55;
Краснова, 11/1;
Героїв-прикордонників, 1;
Фонтанська дорога, 58;
Макаренко, 2а;
Олександра Невського, 57.
Суворовський район
площа Молоді, 19;
Нежданової, 2в;
Чорноморського козацтва, 4;
Семена Палія, 103А;
проспект Добровольського, 110;
Марсельська, 32Б;
Бочарова, 50;
Героїв оборони Одеси, 60А;
проспект Добровольського, 122/1;
проспект Добровольського, 2/1;
проспект Добровольського, 159.
Нагадаємо, натовпи одеситів прийшли в храми з букетами в розпал карантину, відео
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