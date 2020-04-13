В цьому році все буде інакше

Священики расссказали, як планують проводити великодні заходи, не порушуючи вимог карантину.

Загальнонаціональний карантин вніс корективи у святкування Великодня, який цього року припадає на 19 квітня. У цьому році його відзначатимуть інакше, передає Politeka.net.

Представники Одеської єпархії повідомили, як будуть організовані свята.

зокрема, в кожному районі міста священнослужителі будуть чергувати з 6 ранку до 12 дня за межами храмом, щоб таким чином кожен охочий зміг освятити приношення в велике свято. Для цього, до речі, також будуть визначені зручні місця.

Крім того, відео нічної служби парафіяни зможуть подивитися в режимі онлайн, а біля деяких храмів будуть встановлені екрани, де також буде транслюватися служба в реальному часі. Священики рекомендують городянам, особливо тим, хто знаходиться в групі ризику, утриматися від походу до церкви.

Розміщення місць для освячення дарів

Київський район

пер. Монастирський, 4;

Ак. Корольова, 43;

Таїровське кладовище;

вул. Дача Ковалевського, 150;

проспект Свободи, 91/1;

проспект Небесної сотні, 10/10;

проспект Ак. Глушка, 26;

ТЦ «Скриня» (Поклінний хрест);

проспект Небесної сотні («Сільпо»);

проспект Небесної сотні («Таврія У»);

«Шкільний аеродром»;

Ак. Корольова, 28;

Ак. Корольова, 12 (школа № 63);

Ак. Вільямса, 68/1;

ТЦ «Вузівський»;

Люстдорфська дорога, 152;

проспект Небесної сотні, 111;

Ак. Вільямса, 79 (школа № 86);

Ак. Вільямса, 45 («Таврія У»);

Райдужний масив, 15/2;

Райдужний масив, 22/2;

Люстдорфська дорога, 90;

Люстдорфська дорога, 55;

Івана Франка, 55;

Краснова, 11/1;

Героїв-прикордонників, 1;

Фонтанська дорога, 58;

Макаренко, 2а;

Олександра Невського, 57.

Суворовський район

площа Молоді, 19;

Нежданової, 2в;

Чорноморського козацтва, 4;

Семена Палія, 103А;

проспект Добровольського, 110;

Марсельська, 32Б;

Бочарова, 50;

Героїв оборони Одеси, 60А;

проспект Добровольського, 122/1;

проспект Добровольського, 2/1;

проспект Добровольського, 159.

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