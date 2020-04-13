Храм весь час був відкритий

Китайська вірус виявили у черниці одного з храмів в Одеській області

Про це повідомляє інформаційний портал 048.ua.

Як стало відомо, служителька Свято-Воскресенського Теплодарської монастиря була госпіталізована до Біляївської центральної районної лікарні з-за проблем з нирками. Медики провели обстеження і зробили ПЛР-тестування на вірус, який показав позитивний результат.

Повідомляється, що монастир був весь цей час відкритим, а сама черниця часто контактував з людьми, так як працювала в церковній крамниці. При цьому велика частина відвідувачів монастиря — це люди похилого віку, які відносяться до групи ризику.

При цьому мер Теплодара Жовнір Михайло підтвердив інформацію, про перший виявлений випадкок в місті. Складено список усіх контактних осіб. Їм повідомили про необхідність самоізоляції строком на два тижні.

Храм у Вербну неділю був закритий.

Раніше ми писали, багато одесити не послухали і пішли відзначати вербну неділю до церкви, проігнорувавши при цьому загальнонаціональний карантин.

У неділю, 12 квітня церкви в Одесі проводили служби. На кадрах видно, як юрби людей вишикувалися перед храмами, щоб присвятити букети.

При цьому деякі священики пускали прихожан храм, правда тільки в тому випадку, якщо вони були в масках.

Організація “Всеукраїнська люстрація” повідомила про недотримання карантинного режиму в Іверському монастирі РПЦ і церкви на вулиці Інглезі в приміщенні Фінінституту.

Самими відвертими порушеннями були відсутність захисних засобів і масові причастя, в тому числі за участю дітей.

Нагадаємо, натовпи одеситів прийшли в храми з букетами в розпал карантину, відео

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