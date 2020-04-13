В одному зі спальних районів Одеси утворився небезпечний провал прямо на тротуарі

зяє Діра на тротуарі, на перехресті вулиць Люстдорфської дороги та Олександра Невського поблизу дитячого магазину “Антошка” на житловому масиві Таїрова. Відповідні фотографії оприлюднили місцеві ЗМІ .

При цьому, за словами очевидців, провал стає більше.

Городянам, які ходять пішки на цьому перектрестке варто бути гранично обережними, щоб не потрапити в яму.

Раніше ми писали, в четвер, 9 квітня в центрі Одеси раптово обвалився триповерховий дореволюційний будинок.

До обвалення в будинку почалися якісь ремонтні роботи, оскільки його огородили парканом, а на першому поверсі розширили віконні прорізи до підлоги і зміцнили їх металевими каркасами.

В результаті обвалення постраждалих немає.

Будівля належить до пам'яток архітектури місцевого значення. Це будинок шестовской і новомиргородской московської біржової артілі. Побудований у 1893 році, він використовувався в якості товарного складу та гостинного двору для працівників артілі.

Також ми писали, в Одесі під прикриттям карантину почали активно забудовувати схили на Великому Фонтані.

Як з'ясувалося, роботи на прибережних схилах 13-й ст. Великого Фонтану повним ходом ведуться київською компанією-забудовником "Итергал-Буд". Вона зводить комплекс "La Mer", який проходив за документами як укріплення берега.

Цікаво, що на очах у правоохоронців, робочі плюють на всякі заборони і пересуваються без масок, які зараз є обов'язковими для відвідування в громадських місцях.

Нагадаємо, обвалення будинку в центрі Одеси потрапило на відео: люди рятувалися втечею

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