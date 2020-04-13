В Одесі автохама, який наплював на заборони і заїхав прямо на пляж, покарала не поліція, а «вищі сили»

Водій ігноруючи карантинні заборони на відвідування парків, скверів і прибережних зон заїхав на пляж "Ланжерон" і потрапив у піщану пастку. Інцидент стався в неділю, 12 квітня.

Відповідне фото очевидець події розмістив у соцмережах, пише Рoliteka.net.

"Треба засновувати премію "Карантинний Мудак Року". З гарним японським назвою КаМуГо. Одеса, пляж Ланжерон. "Воно" потім ще кинуло клич про допомогу в спеціалізовану групу автомобільного спільноти взаємодопомоги", – написав очевидець.

В результаті автохаму допомогли небайдужі люди витягнути його машину з піску.

Раніше ми писали, в Одесі низка автохамов на елітних машинах заблокувала рух трамваїв.

Неприємний інцидент, який доставив незручності одеситам стався вранці на вулиці Канатній прямо навпроти адміністративного корпусу Одеської облдержадміністрації.

Так, низка дорогих машин на час заблокувала рух трамваїв маршруту №18.

При цьому найбільше відзначився водій білого позашляховика марки Range Rover. Він порушив відразу кілька правил дорожнього руху і кинув свій автомобіль на пішохідному переході.

Нагадаємо, автохама на позашляховику наздогнала розплата в Одесі, відео облетіло мережу: "Карма існує"

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