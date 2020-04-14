Господиня зайшла в магазин, а потім...

Під час карантину в Одесі почастішали випадки крадіжок домашніх собак

По всій видимості, грабіжники вирішили, що із-за дозволу в карантин гуляти з тваринами, собаки стали вигідним товаром. Тому одесит вирішив викрасти французького бульдога, якого залишили прив'язаним біля магазину, коли господарі пішли за покупками. Інцидент стався в Малиновському районі Одеси, розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net (Щоб подивитися - проскролльте вниз).

Вийшовши з магазину, жінка, не виявила пса на місці. Вона відразу ж звернулася в поліцію, а також розмістила інформацію та фото собаки в соціальних мережах.

Поліцейські переглянули записи з камер спостереження біля магазину, і встановили особу чоловіка, який вкрав собаку. Ним виявився 26-річний мешканець, який проживає по сусідству з магазином. Коли чоловіка затримали, він як раз шукав покупця на породистого пса.

Чотириногого повернули жінці, а тепер викрадачеві загрожує тюремний термін до 3 років позбавлення волі.

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Чоловік розмістив в мережі оголошення, де пропонує за гроші погуляти з його собакою.

“Порода – французький бульдог. Хлопчик. Веселий. Може гуляти по сім разів на добу”, – написав одесит.

В оголошенні він вказав, що прогулянка з його собакою коштує 150 гривень на годину.

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