В Одеській області священики приховують інформацію про хворих китайським вірусом і постійно порушують правила карантину

Як повідомляють місцеві ЗМІ , про це заявила головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко.

За її словами, поки в Одеській області відомо про два випадки захворювання в середовищі священиків – це монахиня з Теплодарського монастиря і священик з Подільська, який також заразив свою тещу.

Медики стверджує, що ні священики, ні парафіяни церков не дотримуються правил карантину.

Крім того, вони приховують і спотворюють інформацію про хворих.

"Різко ці люди (хворі, - ред.) "перестають" працювати у церквах, відвідувати ці церкви, в згідно з що ми не можемо визначити коло контактних осіб і зробити все протиепідемічні заходи", - повідомила Єсипенко.

Наприклад, архієрей УПЦ Московського патріархату Діодор заявив, що хвора в Теплодарском монастирі - не черниця, а сирота, і ні з ким не контактувала.

При цьому, ким би вона не була, вона контактувала з іншими людьми у монастирі і на сьогодні вони всі повинні дотримуватися самоізоляцію.

Що ж стосується випадку в Подільську, де захворіли служитель у місцевому соборі священик і його теща, то церковне начальство повідомило епідеміологам, що чоловік служив зовсім в іншому місці - де-то в Знам'янці Іванівського району, що ускладнило встановлення кола осіб, які контактували з носієм вірусу.

"Вони всі приховують один одного і від нас. Зараз не знайдеш жодних кінців. Виявляється, він сирота і у нього нікого немає", - зазначила лікар.

Саме в храмах Московського патріархату, кажуть медики, найчастіше порушуються правила карантину, деякі священики навіть закликають ігнорувати їх.

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