Одеситів чекають штрафи в особливо великих розмірах за спалювання сухої трави та пожежі в громадських місцях

Верховна Рада посилила штрафи за такі дії до 153 тисяч гривень. Законопроект був прийнятий 13 квітня. Попередньо, суми штрафів такі, передає Politeka.net.

Кримінальна відповідальність передбачає:

- штрафи за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу вогнем - від 91800 до 153000 гривень;

- штрафи за забруднення атмосферного повітря - від 30600 до 61200 гривень.

Адміністративна відповідальність передбачає:

- штрафи за порушення пожежної безпеки в лісах від 1530 до 4590 гривень;

- штрафи за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем від 4590 грн до 15300 грн;

- штрафи за випалювання рослинності або опалого листя в населених пунктах - від 3060 до 6120 гривень, за такі ж дії, вчинені в межах природно-заповідного фонду - від 6120 до 12240 гривень.

Раніше ми писали, жителям Одеської області заборонено шуміти і вести активну діяльність у лісах.

Справа в тому, що з 1 квітня в Україні стартує сезон тиші.

У квітні-травні у птахів і звірів з'являється потомство і шум може їх налякати і навіть змусити втекти з гнізда або нори. Залишившись без батьківського нагляду, лісова дітвора може загинути.

Наголошується, що в сезон тиші заборонено проводити санітарну вирубку дерев, запускати феєрверки, стріляти і їздити на автомобілі.

За порушення вимог передбачено адміністративне стягнення – штрафи: від 30 (510 грн.) до 50 (850 грн), а для посадових осіб — від 50 (850 грн) до 70 (1190 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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