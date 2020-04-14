З теплих країв у заповідник Одеської області активно повертаються птахи

Так, на цей раз над територією Національного природного парку «Тузлівський лимани» помічені маленькі зграйки пестроносые крячків з сімейства чайкових. Фотографіями птахів поділився заступник директора нацпарку Іван Русев на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net

За словами біолога, птахи повернулися з зимівлі в Африці, куди завжди відлітають в кінці вересня або початку жовтня.

«Вже більше тижня над Тузлівськими лиманами чутно дивний і характерний крик знайомих і типових для наших лиманів птахів. Це з-за НПП «Тузлівський лимани» маленькими зграйками летять рябодзьоби крячки. Вони харчуються майже виключно рибою. З риб вони їдять переважно атерини, анчоуса, бичків», - написав Русев.

Він зазначив, що крячки ніколи не полюють на суші; навпаки, вони птиці лиманів і далі інших птахів залітають у відкрите море і всю свою їжу добувають з води, кидаючись на здобич з висоти.

Біолог додав, що гніздяться крячки колоніями.

Раніше ми писали, що в природний заповідник "Тузлівський лимани" прилетіли пелікани.

«До нас в НПП дійсно прийшла весна», - написав еколог.

Він зазначив, що рожевих і кучерявих пеліканів помітили біля спеціально для них побудованого штучного острова.

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