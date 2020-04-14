Незважаючи на карантин забудова узбережжя в Одесі йде повним ходом

Так, наприклад на пляжі «Отрада» один із забудовників під шумок вирішив збільшити кількість поверхів. Мова йде про будівництво ЖК "Отрада" на Віце-адмірала Азарова. У них є дозвіл на будівництво 12-поверхового будинку, але їм здалося, що цього мало і ось тепер зводиться 13 поверх, повідомляють місцеві ЗМІ .

За даними видання, будівництво пов'язують з відомим одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, відомого по забудові дитячого садка на Глушка, 17-а. Справа в тому, що одним із засновників РК "Отрада" є Оксана Митриева, а генподрядиком робіт, "Стройконтиненталь", володіє її чоловік Федір Митриев. Їх сім'ю пов'язують з іншим скандальним забудовником ТОВ "ВесТТ". Там засновник вказано з тією же прізвищем, і простежується зв'язок у системі Youcontrol. Саме "Вестт" є генпідрядником будівництва на Глушко. До речі, пов'язана з нею "ВесТТ ТД" проходила по одній з кримінальних справ Альперіна, і саме її технікою користується забудовник ЖК "Отрада".

Зараз на Азарова почали роботи зі зведення додаткових поверхів. За документами, ЖК "Отрада Скай" – це 12-поверхова будівля, проте вже почав явно вимальовуватися 13-й поверх, і навряд чи забудовник зупиниться на цьому. Роботи ведуть під час карантину, що допомагає уникнути зайвого галасу.

Проте сам забудовник заявляє, що будує не новий, 13-й поверх, а котельню. Таким чином, поки він не перекриє поверх - роботи будуть йти.

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