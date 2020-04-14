На другий тиждень посилені карантину одесити стали більш свідомими і пляжі помітно спорожніли

Тепер тут можна зустріти нечисленних відпочиваючих, які ходять в самоті або по двоє; людей, які вигулюють собак, а також вгодованих котів, нудьгуючих в очікуванні тих, хто зверне на них увагу і пригостить чимось смачненьким.

Можливо, всьому виною вітряна погода, яка розлякала одеситів, проте хочеться вірити, що люди просто стали більш законослухняними і сидять по будинках і квартирах, дотримуючись карантинних правил поведінки.

Фоторепортаж, зроблений на пляжах «Ланжерон» і «Відрада», оприлюднило видання Odessa.online .

А тим часом синоптики повідомили, що у вівторок, 14 квітня циклон Таня принесе в Одесу дощ і штормовий вітер.

З ранку та до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами. Ранок та вечір пройдуть без опадів. Вдень можливий дощ.

Буде дути сильний вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-7 °С тепла, вдень 13-15 °С, ввечері зниження до 5-7⁰С тепла.

В Одеській області - мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів. Вдень дощ. Вдень місцями гроза.

Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8 °С тепла, вдень 13-18 °С, місцями до 21⁰С, у другій половині дня зниження температури до 2-7 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

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