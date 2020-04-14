Скандальний одеський депутат Ірина Есенович всупереч карантинних обмежень, закликає городян піти до церкви на Великдень

Відповідний запис вона зробила в соцмережах, передає Politeka.net

Депутат Одеської міської ради Ірина Есенович вважає, що всі, хто підуть до церкви в неділю — точно не захворіють.

«Впевнена, що всі, хто підуть до церкви в неділю, але тільки з щирим бажанням вшанувати Бога – не захворіють, Господь збереже», - написала вона.

Раніше ми писали, багато одесити не послухали і пішли відзначати вербну неділю до церкви, проігнорувавши при цьому загальнонаціональний карантин.

У неділю, 12 квітня церкви в Одесі проводили служби, при цьому натовпи людей вишикувалися перед храмами, щоб присвятити букети.

При цьому деякі священики пускали прихожан в храм, правда тільки в тому випадку, якщо вони були в масках.

Організація “Всеукраїнська люстрація” повідомила про недотримання карантинного режиму в Іверському монастирі РПЦ і церкви на вулиці Інглезі в приміщенні Фінінституту.

Самими відвертими порушеннями були відсутність захисних засобів і масові причастя, в тому числі за участю дітей.

Звернемо увагу, що службу влаштували представники церкви Московського патріархату в Україні.

Користувачі в коментарях обурюються, як від дій священиків і парафіян. Вони закликають владу до ще більш жорсткими заходів.

Нагадаємо, медики забили тривогу через священиків на Одещині

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