Скандальний одеський депутат Ірина Есенович всупереч карантинних обмежень, закликає городян піти до церкви на Великдень
Відповідний запис вона зробила в соцмережах, передає Politeka.net
Депутат Одеської міської ради Ірина Есенович вважає, що всі, хто підуть до церкви в неділю — точно не захворіють.
«Впевнена, що всі, хто підуть до церкви в неділю, але тільки з щирим бажанням вшанувати Бога – не захворіють, Господь збереже», - написала вона.
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Раніше ми писали, багато одесити не послухали і пішли відзначати вербну неділю до церкви, проігнорувавши при цьому загальнонаціональний карантин.
У неділю, 12 квітня церкви в Одесі проводили служби, при цьому натовпи людей вишикувалися перед храмами, щоб присвятити букети.
При цьому деякі священики пускали прихожан в храм, правда тільки в тому випадку, якщо вони були в масках.
Організація “Всеукраїнська люстрація” повідомила про недотримання карантинного режиму в Іверському монастирі РПЦ і церкви на вулиці Інглезі в приміщенні Фінінституту.
Самими відвертими порушеннями були відсутність захисних засобів і масові причастя, в тому числі за участю дітей.
Звернемо увагу, що службу влаштували представники церкви Московського патріархату в Україні.
Користувачі в коментарях обурюються, як від дій священиків і парафіян. Вони закликають владу до ще більш жорсткими заходів.
Нагадаємо, медики забили тривогу через священиків на Одещині
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