В розпал карантину жителі Білгород-Дністровська, що під Одесою, мітингували проти закриття місцевого продуктового ринку

Акцію протесту підприємців влаштували 14 квітня під стінами мерії, про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вних)

Близько півсотні людей вимагали відновити роботу центрального ринку, який до цього закрили на карантин.

Пізніше до протестувальників вийшов в. о. міського голови і пояснив, що рішення про закриття центрального ринку, прийняте на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС, обумовлено посиленням заходів щодо запобігання поширення вірусної інфекції.

При цьому на мітингу була присутня поліція, яка розігнала мітингувальників по домівках.

У той же час в одеській міськраді повідомили, що в Одесі продовольчі ринки продовжують функціонувати з дотриманням всіх вимог карантину.

Їх закривати не планують.

«Постанова №5 дійсно скасовано, але воно не давало дозвіл на роботу ринків, а тільки регулювало умови їх роботи: відстань, захист і т. д. Скасування постанови навпаки полегшило роботу продовольчих ринків», — пояснили в прес-службі міськради.

Рынок, люди Gepostet von НАШЕ МІСТО. Білгород-Дністровський am Montag, 13. April 2020

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