Стало відомо про стан інфікованих, які перебувають на лікуванні в одеській інфекційній лікарні

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу міськради.

14 квітня на стаціонарному лікуванні перебувають 23 пацієнта з лабораторно підтвердженим діагнозом. З них два пацієнта, віком 94 і 61 року, перебувають у важкому стані, проте вони не потребують проведення штучної вентиляції легенів.

Наголошується, що хворі знаходяться в стабільному стані, погіршень не спостерігається.

Крім того, 20 осіб перебувають у стані середньої тяжкості, один — у задовільному.

За минулу добу в інфекційну лікарню надійшли 24 людини з підозрою на китайський вірус. Зараз їм проводиться обстеження.

«Два пацієнта з поліпшенням стану здоров'я очікують повторного негативного результату ПЛР-тестів – тільки в цьому випадку їх можна буде вважати зціленими повністю»,- відзвітували у міськраді.

За станом на 14 квітня в Одеському регіоні не зареєстровано жодного випадку захворювання китайським вірусом.

Раніше ми писали, що на Одещині заражені небезпечним вірусом перед тим, як потрапити до лікарні об'їздили третина області.

Зокрема, двох жителів села Старокозаче Білгород-Дністровського району, у яких виявили нову китайську інфекцію, відвезли опорну лікарню в Чорноморськ, але там їх приймати відмовилися.

Далі, пацієнтів повезли в Одесу в лікарню водників на вулиці Малиновського. Однак і там їх відмовилися приймати. Нібито медиків не попередили про прибуття хворих з небезпечним вірусом, і вони вийшли зустрічати їх без засобів індивідуального захисту.

«Все це час хворі лежали в каретах швидкої допомоги», — сказав один з медпрацівників.

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