В мережі показали, одеське кладовище автомобілів з висоти

Відповідне кадри розмістив інформаційний портал УСІ .

Майданчик з напіврозібраними машинами знаходиться прямо біля відомого авторинку «Яма» в районі Куяльника.

На фото видно, як автомобілі стоять під відкритим небом і іржавіють, однак це не заважає автолюбителям щодня з'їжджатися сюди з в надії відшукати потрібні деталі. На розбиранні б/у деталь може бути у кілька разів дешевше, ніж на ринку. Більш того, якщо марка машини стара, то і деталі на ринках з працею підбереш, а в цих місцях ще можна щось підшукати.

Звернемо увагу, що зони розборок розбиті по країнах виробництва автомобілів . Так наприклад німецькі авто стоять окремо, далі французькі, японські та інші.

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Верховна Рада посилила штрафи за такі дії до 153 тисяч гривень. Законопроект був прийнятий 13 квітня. Попередньо, суми штрафів наступні

Кримінальна відповідальність передбачає:

- штрафи за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу вогнем - від 91800 до 153000 гривень;

- штрафи за забруднення атмосферного повітря - від 30600 до 61200 гривень.

Адміністративна відповідальність передбачає:

- штрафи за порушення пожежної безпеки в лісах від 1530 до 4590 гривень;

- штрафи за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем від 4590 грн до 15300 грн;

- штрафи за випалювання рослинності або опалого листя в населених пунктах - від 3060 до 6120 гривень, за такі ж дії, вчинені в межах природно-заповідного фонду - від 6120 до 12240 гривень.

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