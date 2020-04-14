Як відрізняється вартість під час карантину від минулих років

Стало відомо, у скільки одеситам обійдуться продукти перед Великоднем

За традицією жителі Одеси, як і інших міст, на Великдень йшли до церкви. У великодній кошик, в основному, клали паску, яйця, сало, шинку, домашню ковбасу. Додавали пляшку кагору, хрін і сіль.

У цьому році в церкві традиційне освітлення великодніх кошиків через карантин пройде онлайн, і в церкву йти не доведеться. Однак у кожної сім'ї, залежно від її матеріального становища, постараються до цього свята накрити гарний стіл. Звичайно, зараз в умовах каратіна, асортимент продуктів став менше, але все необхідне можна купити в магазинах.

Так, головний великодній атрибут — яйця, став дешевше на 8 грн. ніж в 2019 року і на 5 грн. ніж в 2018 році, пише інформаційний портал « Одеське життя ».

Зараз приблизна вартість яєць — 14 грн. за 10 штук. У звичайні дні за десяток яєць попросять — від 20 до 30 грн.

А ось ціна на паски залишається незмінною: домашня випічка обійдеться у 80 грн. за 1 кг, магазинна — 45-50 грн. за 500 р. Ціна на кагор також залишається стабільною — 75-80 грн. за пляшку.

У цьому році значно підвищилася ціна на м'ясні та молочні продукти. Однак це очікувана ситуація. Порівняно з 2018 і 2019 роком, вершкове масло, твердий сир, сир, домашня ковбаса і сало подорожчали на 30-60%. А ось з приємних дрібниць – трохи подешевшали сіль і хрін.

В результаті великодній кошик в 2020 році стала дорожче на 17 %, порівняно з 2019 роком, і на 37 %, ніж у 2018 році.

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