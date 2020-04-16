Перед Великоднем жителям Одеси і області ще більше посилять карантинні заходи і закриють всі ринки, це стосується і продовольчих

Суворе розпорядження затвердила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням губернатора регіону Максима Куцого, передає Politeka.net

«Запровадити комплекс обмежувальних заходів на території області, тимчасово заборонити функціонування продовольчих ринків», — йдеться в документі, який був оприлюднено в середу 14 квітня.

Крім того, під час карантину збираються обмежити доступ громадян на кладовища, а поминальні дні перенести на 6 червня.

Також взяли додаткові заходи щодо посилення карантину на великодні свята. У першу чергу це стосується онлайн-трансляцій богослужінь для населення. Їх вимагають проводити або без віруючих, або при мінімальному числі присутніх. На кожного учасника повинно припадати не менше п'яти квадратних метрів площі храмового приміщення. Більш того, в них одночасно не повинні брати участь більше десяти священнослужителів. Всі присутні повинні використовувати маски і респіратори.

До цього, в місті Білгород-Дністровському вже закрили центральний продуктовий ринок, що не сподобалося підприємцям.

Вони вийшли на мітинг 14 квітня під стінами мерії.

Близько півсотні людей вимагали відновити роботу центрального ринку, який до цього закрили на карантин.

Пізніше до протестуючих вийшов в. о. міського голови і пояснив, що рішення про закриття центрального ринку, прийняте на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС, обумовлено посиленням заходів щодо запобігання поширення вірусної інфекції.

При цьому на мітингу була присутня поліція, яка розігнала протестувальників по домівках.

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