На тлі епідемії в Одеській області, як і по всій Україні, продовжують закривати кордони

Так, рішенням Кабміну під закриття потрапило ще два контрольно-пропускні пункти на території Одеської області - це «Кучурган» і «Паланка», передає Рoliteka.net.

Тепер в Одеській області відкритими залишаються тільки пункти «Старокозачье» і «Рені». У Кабміні впевнені, що такі заходи повинні обмежити поширення пандемії китайського вірусу.

Всього ж в Україні Кабмін закриває 10 пунктів пропуску на кордоні.

"Фактично закриваємо плюс 10 пунктів пропуску на кордоні, щоб мінімізувати повідомлення. Там, наскільки ми знаємо, максимально скоротився потік наших громадян, і ці пункти пропуску можна закривати для підвищення безпеки на період карантину ", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Звернемо увагу, що мова йде про автомобільний повідомленні, піший перехід заборонено скрізь.

Раніше ми писали, влада Одеської області ще більше посилять карантинні заходи і закриють всі ринки, це стосується і продовольчих.

Суворе розпорядження затвердила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням губернатора регіону Максима Куцого.

«Запровадити комплекс обмежувальних заходів на території області, тимчасово заборонити функціонування продовольчих ринків», — йдеться в документі, який був оприлюднений у середу 14 квітня.

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