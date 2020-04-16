Гігантські картини прикрасили нудну стіну на одній з вулиць в Одесі
Відповідні фотографії розмістив інформаційний портал
Як з'ясувалося, копії знаменитих полотен світового живопису зробили своїми руками два одеських художника Ігор Матроскін і Денис Білий на стіні, яка веде від Французького бульвару до Траси здоров'я.
Одесити на власні очі можуть помилуватися такими відомими картинами, як "Я і мої папуги" Фріди Кало, «Постійність пам'яті» Сальвадора Далі, «Американська готика» Гранта Вуда, «Дівчина з перловою сережкою» Яна Вермеєра і «Джоконда» Леонардо Да Вінчі.
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Художнки розповіли, що всього планується намалювати 20 малюнків. Висота найвищих — 6 метрів.
«Ми створюємо пізнавані і не дуже, щоб був стимул більше дізнатися про автора та його творі», - зазначили хлопці.
Користувачі мережі не пройшли повз і висловили своє захоплення в коментарях.
«Круто. Часто там прогулюємося, буде цікаво тепер», « 20 березня ще була сіра стіна..супер!!!», «Молодці», «Супер бомбично», «Бажано і склом закрити таку красу!», «Це дуже сильно придумано. Респект-так тримати! Одеса ти прекрасна!», - пишуть в мережі.
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