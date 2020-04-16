Гігантські картини прикрасили нудну стіну на одній з вулиць в Одесі

Відповідні фотографії розмістив інформаційний портал Odessa.online .

Як з'ясувалося, копії знаменитих полотен світового живопису зробили своїми руками два одеських художника Ігор Матроскін і Денис Білий на стіні, яка веде від Французького бульвару до Траси здоров'я.

Одесити на власні очі можуть помилуватися такими відомими картинами, як "Я і мої папуги" Фріди Кало, «Постійність пам'яті» Сальвадора Далі, «Американська готика» Гранта Вуда, «Дівчина з перловою сережкою» Яна Вермеєра і «Джоконда» Леонардо Да Вінчі.

Художнки розповіли, що всього планується намалювати 20 малюнків. Висота найвищих — 6 метрів.

«Ми створюємо пізнавані і не дуже, щоб був стимул більше дізнатися про автора та його творі», - зазначили хлопці.

Користувачі мережі не пройшли повз і висловили своє захоплення в коментарях.



«Круто. Часто там прогулюємося, буде цікаво тепер», « 20 березня ще була сіра стіна..супер!!!», «Молодці», «Супер бомбично», «Бажано і склом закрити таку красу!», «Це дуже сильно придумано. Респект-так тримати! Одеса ти прекрасна!», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, зграя дельфінів влаштувала шоу в одеському порту, відео: "підпливали до причалів і ..."

Також Politeka писала, Одеська область піде під воду, зроблено попередження: які міста можуть зникнути з карти

А ще Politeka повідомляла, в Одесі забудовують пляж у розпал карантину, мешканці обурені: кадри свавілля