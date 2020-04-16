Китайська вірус пробрався в лави військовослужбовців Одеської області

Таку інформацію оприлюднили в прес-службі командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Politeka.net.

За даними прес-служби, у військовослужбовця Одеського гарнізону лабораторно підтвердили небезпечний вірус.

Хворий з 9 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону з діагнозом «пневмонія».

Відзначається, що стан військового — середнього ступеня тяжкості.

Всього в рядах Збройних Сил України зареєстровано 23 випадки інфікування китайським недугою.

У теж час в одеській інфекційній лікарні перебувають 22 пацієнта з лабораторно підтвердженим діагнозом, з них 10 — одесити.

За минулу добу в медучрежедение звернулися 24 особи з підозрою на вірус, зараз їм проводиться обстеження.

Два літніх людини досі перебувають у важкому стані одному хворому 94 роки, другому 61 рік, при цьому вони не потребують проведення штучної вентиляції легенів. Пацієнти в стабільному стані, погіршення ні в кого немає.

19 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, один - в задовільному стані.

Наголошується, що пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає.

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