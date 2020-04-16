Китайська вірус пробрався в лави військовослужбовців Одеської області
Таку інформацію оприлюднили в прес-службі командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Politeka.net.
За даними прес-служби, у військовослужбовця Одеського гарнізону лабораторно підтвердили небезпечний вірус.
Хворий з 9 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону з діагнозом «пневмонія».
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Відзначається, що стан військового — середнього ступеня тяжкості.
Всього в рядах Збройних Сил України зареєстровано 23 випадки інфікування китайським недугою.
У теж час в одеській інфекційній лікарні перебувають 22 пацієнта з лабораторно підтвердженим діагнозом, з них 10 — одесити.
За минулу добу в медучрежедение звернулися 24 особи з підозрою на вірус, зараз їм проводиться обстеження.
Два літніх людини досі перебувають у важкому стані одному хворому 94 роки, другому 61 рік, при цьому вони не потребують проведення штучної вентиляції легенів. Пацієнти в стабільному стані, погіршення ні в кого немає.
19 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, один - в задовільному стані.
Наголошується, що пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає.
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