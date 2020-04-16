Скандальний депутат чудить не в перший раз

Депутат одеської міськради і найближча соратниця мера Геннадія Труханова Ірина Есенович після скандальних слів попала в базу «Миротворця»

Есенович закликала одеситів не дивлячись на карантин піти на Великдень до церкви, передає Politeka.net.

«В церкву йти можна, і навіть потрібно!» - саме так написала вона в своєму пості.

За її словами, "хто піде в неділю в церкву з щирим бажанням вшанувати Бога - не захворіють, Господь збереже".

Сайт «Миротворець» порахував соратницю Труханова "провокатором, здійснює свідомі дії, спрямовані на поширення смертельно-небезпечного захворювання (коронавирусной хвороби) і масове зараження громадян України".

Варто звернути увагу, що зараз ходити до церкви, особливо на масові збори - затія не найкраща. Приміром, в Теплодарі, що під Одесою, підтвердили випадок захворювання у черниці, яка торгувала в церковній крамниці і щодня контактувала з багатьма людьми.

Крім того, вірус був виявлений у служителя місцевого собору в Подольську. При цьому священик заразив свою тещу. Але саме интетесное - це те, що церковне начальство заявило епідеміологам, що чоловік служив зовсім в іншому місці - де-то в Знам'янці Іванівського району, що ускладнило встановлення кола осіб, які контактували з носієм вірусу.

"Вони всі приховують один одного і від нас. Зараз не знайдеш жодних кінців. Виявляється, він сирота і у нього нікого немає", - обурилися лікарі.

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