Жителі Одеської області виловили в лимані бюст радянського тирана Йосипа Сталіна

Це сталося на території Татарбунарського району в лимані Бурнас, Фотографію оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці заступник директора Нацпарку «Тузлівські лимани» Іван Русев, передає Politeka.net.

"Цей примірник диктатора Сталіна довгий час лежав у лимані Бурнас, недалеко від церкви Архангела Михаїла в с. Тузли, в самому НВП"Тузлівський лимани",- повідомив він.

На знімку видно, що бюст ідола часів СРСР пошкоджений, але цілком пізнаваний. При цьому, як він опинився на дні лиману невідомо.

Користувачі не пройшли повз і почали коментувати побачене.

«Ідолище погане...», «Загадка історії ... Втопили ще при румунах або коли вже таки настала відлига ? «, «Це знак..», «Його помити соляною кислотою і буде як новий (використовувати слабкий розчин, а то сильний "з'їсть" личко Джугашвілі!», - пишуть у соцмережах.

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Декоммунизированный пам'ятник радянському вождю відновили жителі села Залізничне в Болградському районі Одеської області.

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