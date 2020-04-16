Жителі Одеської області виловили в лимані бюст радянського тирана Йосипа Сталіна
Це сталося на території Татарбунарського району в лимані Бурнас, Фотографію оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці заступник директора Нацпарку «Тузлівські лимани» Іван Русев, передає Politeka.net.
"Цей примірник диктатора Сталіна довгий час лежав у лимані Бурнас, недалеко від церкви Архангела Михаїла в с. Тузли, в самому НВП"Тузлівський лимани",- повідомив він.
На знімку видно, що бюст ідола часів СРСР пошкоджений, але цілком пізнаваний. При цьому, як він опинився на дні лиману невідомо.
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