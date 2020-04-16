Літо в цьому році огорошит одеситів набором різних стихій  від спеки до шквалів з ураганами

Новим  прогнозом  на 2020 рік поділився народний синоптик Назарій Данилюк.

Першим ділом він підкреслив, що кліматичне літо в Одеський регіон прийде раніше календарного часу.

Вже  травень місяць зустріне одеситів теплою, а часом спекотною, погодою.

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А ось на початку червня в Одесу увірветься різко похолодання: почнуться дощі, які триватимуть до третьої декади. У другій декаді можливі сильні зливи зі шквалами і градом. Погода налагодиться тільки до середини місяця.

Опадів стане значно менше, температура підніметься до позначки +20…+24, і протримається така приємна погода до кінця місяця. Кінець червня-початок липня зустрінуть жителів зливами, ураганним вітром і різкими перепадами температур. Можливі також штормові попередження.

Хмари, небо, ураган, шторм, негода, Getty Images

У першій декаді липня у регіон прийде справжнє літнє тепло з окремими жаркими днями і сонячною погодою. Стовпчики термометрів піднімуться вище 30 градусів тепла, при цьому, за словами синоптика, очікується сильна посуха.

Майже весь місяць опадів очікувати не варто. Але в останні дні, як і в ситуації з червнем, на Одесу обрушаться сильні зливи та буревії.

Також прогнозує метеоролог погодні гойдалки протягом усього серпня. Сильні дощі будуть змінюватися спекою і духотою. А з другої половини місяця, зазначає Данилюк, вже потихеньку почне холоднішати. Температура повітря в більшості областях України знизиться до +18…+21. Також в цей період ймовірно посилення вітру.

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