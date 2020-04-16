В Одесі відвідувачі супермаркетів зможуть придбати маску і рукавички в спеціальних апаратах

Їх вже почали встановлювати в міських супермаркетах, пише інформаційний портал « Думська ».

У цих "маскоматах" одна пара рукавичок коштує 20 гривень. Маски продають за тією ж ціною. Але в частині магазинів маски можна купити тільки в комплекті з двох одиниць – коштують 40 гривень. Поки що ці апарати приймають лише готівку.

А тим часом, медики повідомили, що в одеській інфекційній лікарні перебувають 22 пацієнта з лабораторно підтвердженим діагнозом, з них 10 — одесити.

За минулу добу в медучрежедение звернулися 24 особи з підозрою на вірус, зараз їм проводиться обстеження.

Два літніх людини досі перебувають у важкому стані одному хворому 94 роки, другому 61 рік, при цьому вони не потребують проведення штучної вентиляції легенів. Пацієнти в стабільному стані, погіршення ні в кого немає.

19 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, один - в задовільному стані.

Наголошується, що пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає.

Крім того, стало відомо, що вірус пробрався в лави військових з Одеської області.

зокрема, діагноз підтвердили у військовослужбовця Одеського гарнізону.

Хворий з 9 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону з діагнозом «пневмонія».

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