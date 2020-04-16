Він став дуже затребуваний

Найбільший літак у світі Ан-225 «Мрія» регулярно літає над Одесою

Справа в тому, що літак-гігант українського виробництва під час пандемії став дуже затребуваний, пише Думська.

Він доставляє медичний вантаж з Китаю в країни Європи. Польський уряд найняв український вантажний літак, щоб одним махом перевезти сотні тонн масок, халатів, апаратів штучної вентиляції легенів.

11 квітня він здійснив перший рейс з київського аеродрому " Гостомель в китайський Тяньцзінь за вантажем для Польщі. 14 квітня, на зворотному шляху в польську столицю літак знову пройшов над Одеської областю.

В аеропорту Варшави український літак зустрічали сотні роззяв, поляки зробили це подією. Пряму трансляцію посадки спостерігало в прямому ефірі майже 100 тисяч глядачів.

Європейці готові платити чималі суми «Авіаліній Антонова» за експлуатацію «Мрії» та Ан-124 «Руслан». Головний фактор обсяг. Трюм Ан-225 це 1200 кубічних метрів, вантажний відсік «Русланів» поменше трохи більше 1000 кубів, але і вартість льотної години Ан-124 нижче.

При цьому генсек НАТО Йен Столтенберг подякував Україні за надану допомогу:

«Ми співпрацюємо з партнерами і вітаємо той факт, що у НАТО стільки партнерів, з якими ми разом можемо відповідати на такі спільні виклики, як COVID-19. І Україна допомагає союзникам НАТО, Україна надає стратегічні повітряні перевезення. Точніше, українські літаки використовуються НАТО для стратегічних перевезень союзникам», — заявилл Столтенберг.

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