Синоптики розповіли, яка погода буде в Одесі в п'ятницю 17 квітня

З ранку та до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами, без опадів, про це повідомили метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Вітер буде дути південно-західний, 9-14 м/с, вдень 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 7-9 °С тепла, вдень повітря прогріється до 17-19 °C

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 17-22 °C

На автодорогах області видимість добра.

У давнину примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно – до хорошої погоди.

Раніше ми писали, літо в цьому році огорошит одеситів набором різних стихій від спеки до шквалів з ураганами.

Новим прогнозом на 2020 рік поділився народний синоптик Назарій Данилюк.

Першим ділом він підкреслив, що кліматичне літо в Одеський регіон прийде раніше календарного часу.

Вже травень місяць зустріне одеситів теплою, а часом спекотною, погодою.

А ось на початку червня в Одесу увірветься різко похолодання: почнуться дощі, які триватимуть до третьої декади. У другій декаді можливі сильні зливи зі шквалами і градом. Погода налагодиться тільки до середини місяця.

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