Дітям зараз не до свята

Одеським школам порадили не проводити останніх дзвоників та випускних вечорів, а табелі учням послати по пошті

З таким закликом виступило міністерство освіти і науки України, передає Politeka.net

У МОН закликали школи та вищі навчальні заклади Одеси не проводити масові заходи, в першу чергу це стосується останніх дзвоників та випускних. Причина очевидна – не допустити поширення інфекції серед дітей.

Школам порадили провести підсумкові атестації в онлайн-режимі. При цьому оформити свідоцтва про базову середню освіту, табелі знань та свідоцтва досягнень вчителям доручили до 15 червня.

Що стосується учнів перших-восьмих класів, які не будуть йти з школи, то їм повинні надіслати табелі і інші документи по електронній пошті. А оригінали документів вручать вже на початку наступного навчального року 2020-2021.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві освіти підготували два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Так, якщо обмеження скасують на початку червня, то ЗНО можна буде провести вже в червні, основну сесію - з 25 червня.

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то пробне ЗНО проведуть у серпні, а сесію почнуть 25 серпня.

Державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів в 2020 році скасовано.

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